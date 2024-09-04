Пензенские школьники записались на ЕГЭ в резервный период

04.09.2024 | 11:03

В среду, 4 сентября, в Пензенской области, как и во всей России, стартовал дополнительный период государственной итоговой аттестации по обязательным предметам - русскому языку и математике.

«Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие ГИА в установленные сроки», - пояснили в пресс-службе регионального министерства образования.

4-го числа проводится ЕГЭ по русскому языку (испытание будут проходить 10 человек), 9-го - по математике базового уровня (23 человека). 23 сентября - резервный день по обеим дисциплинам.

«Для организации экзаменов в Пензенской области определен 1 пункт на базе школы № 47 г. Пензы», - добавили в минобре.

Основной период сдачи ЕГЭ устанавливался с 23 мая по 11 июня. В экзаменационной кампании приняли участие около 5 000 человек.