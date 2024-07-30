В спортшколах предложили ввести патриотическое воспитание

30.07.2024 | 21:31

В спортшколах должно быть не только спортивное, но и нравственное и патриотическое воспитание. Об этом во вторник, 30 июля, заявила первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова на расширенном совещании Комитета по физкультуре и спорту.

Она предложила внести соответствующие уточнения в закон об образовании.

Лантратова указала, что в 84-й статье Закона «Об образовании», посвященной особенностям реализации образовательных программ в области физкультуры и спорта, понятие «нравственное развитие» встречается в одном из подпунктов, а о патриотизме и воспитании традиционных духовно-нравственных ценностей нет ни слова.

«Разве после этого мы можем удивляться безнравственному поведению некоторых наших спортсменов? Я убеждена, что необходимо закрепить в 84-й статье, что в России реализация образовательных программ в области физкультуры и спорта направлена не только на телесное развитие детей, но и на формирование гармонично развитой, нравственной личности, которая обладает патриотичной гражданской позицией», - цитирует депутата «Парламентская газета».

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России решило разработать программу для родителей с информацией по воспитанию детей. Она будет называться «От 0 до 18». Цель создания программы - «чтобы каждый родитель имел фактически рекомендации на каждый день, как заниматься воспитанием ребенка», пояснил глава ведомства Сергей Кравцов.