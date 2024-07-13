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Учеба

Учителей ОБЖ в школах будут называть иначе

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Постановление Правительства РФ закрепляет новое наименование учителей основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Документ размещен на официальном портале правовой информации.

С 1 сентября 2024 года должность будет называться «преподаватель - организатор основ безопасности и защиты Родины».

Переименование потребовалось потому, что ОБЖ как учебный предмет исчезнет из расписания школьников. Его заменит «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБиЗР).

На уроках ребята получат представления о современном общевойсковом бое, способах применения беспилотников, освоят азы военной подготовки и требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.

Для новой дисциплины планировали разработать программу совместно с представителями МЧС России и Минобороны. Кроме того, необходим новый учебник, его пока еще разрабатывают.

ОБиЗР водится для учеников основной (5-9-е классы) и средней (10-11-е классы) школы.

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