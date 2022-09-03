Пензячке объяснили, для кого 5-дневка в школе является обязательной

03.09.2022 | 13:57

В пятницу, 2 сентября, на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» жительница Пензы Наталья поинтересовалась у родителей младших школьников: «Подскажите, у всех начальных классов пятидневка?».

Ответ пришел из администрации города.

«В соответствии с законом «Об образовании» каждая школа самостоятельно решает вопросы организации пятидневной или шестидневной учебной недели. В настоящее время пятидневная учебная неделя в обязательном порядке организуется для первоклассников и учащихся с ограниченными возможностями здоровья», - пояснили пензячке.

В мэрии также отметили, что для остальных школьников возможно обучение как по пяти-, так и по шестидневной системе.

«Принятие правил внутреннего распорядка обучающихся относится к компетенции образовательной организации», - подчеркнули в администрации.

Матери школьника также посоветовали в случае возникновения других вопросов по организации учебного времени обращаться в Управление образования г. Пензы (Володарского, 5) или по телефону 56-02-42.