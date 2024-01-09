Определена тематика школьных выпускных в 2024 году

09.01.2024 | 20:56

В 2024-м школьные выпускные вечера посвятят тематике Года семьи. Об этом во вторник, 9 января, сообщила зампред Правительства РФ Татьяна Голикова.

В том же ключе 1 сентября организуют первые уроки в рамках Дня знаний, уточняется в телеграм-канале исполнительного органа власти.

В Пензенской области министерство образования уже объявило, что выпускные в 2024 году состоятся 28 июня. Последний звонок для 11-классников прозвенит 24 мая.

Основной период сдачи ЕГЭ начнется 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, а завершится 18 июня испытанием по иностранным языкам (устная часть).

С 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для прохождения ЕГЭ по всем предметам.