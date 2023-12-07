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Учеба

В Пензе предложили считаться с реальными интересами подростков

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В среду, 6 декабря, на комиссии в Пензенской городской думе обсудили организацию досуга подростков.

Присутствовавшая на заседании Елена Столярова, детский омбудсмен, предложила организовать социальный опрос среди несовершеннолетних, чтобы выяснить, каковы их реальные интересы.

«Мы будем знать, какие кружки и секции открывать в школах, каких специалистов для этого готовить, куда направлять материальные и финансовые ресурсы», - аргументировала она свою точку зрения.

Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что по итогам опроса можно будет правильно спланировать работу по организации занятости подростков.

«Это будет способствовать профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних», - процитировала ее пресс-служба гордумы.

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