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Учеба

В школах готовятся ввести важный урок

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В российских образовательных учреждениях в ближайшее время может появиться новый предмет. В Госдуме создана специальная рабочая группа, которая занимается внедрением в школьную программу семьеведения.

Впервые о необходимости введения такого урока высказались еще в 2018 году. Одна из авторов идеи, заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, подчеркнула, что по итогам 2022 года на каждые три свадьбы в России приходится два развода, половина из них - в первые пять лет брака. В результате доля семей, в которых детей воспитывают одинокие родители, составляет 38 процентов.

Сторонники введения в школах семьеведения ссылаются на успешный опыт времен СССР. В 1960 году в школьном образовании появился курс «Основы советской семьи и семейного воспитания», а в 1982 году была принята типовая программа для старшеклассников «Этика и психология семейной жизни».

Анна Кузнецова в интервью «Парламентской газете» подчеркнула, что считает важным внедрение урока семьеведения в нынешнюю школьную программу.

«Школа должна научить отделять правду от лжи, полезное - от вредного. Семейно-ориентированное образование должно стать одним из важнейших элементов в системе поддержки семей с детьми», - пояснила вице-спикер.

Депутат обратила внимание, что в некоторых регионах такие уроки уже проводятся факультативно. На них рассказывают не только о ценностях, но и помогают преодолеть конфликтные ситуации в семье, учат лучше понимать себя и близких.

«Мы предложили Министерству просвещения провести мониторинг реализации в регионах курса семьеведения, чтобы изучить опыт, оценить эффективность преподавания, с тем чтобы принять правильное решение о возможности его тиражирования», - сказала Кузнецова.

Планируется, что рабочая группа при Госдуме вынесет свои предложения по введению семьеведения на Большой августовский совет учителям и родителям.

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Источник — pnp.ru
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