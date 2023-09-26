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Учеба

В минобре дали разъяснения о трехразовом питании школьников

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В Пензенской области родителей школьников удивила информация о возможности получать трехразовое питание. Они решили разобраться в ситуации.

«Это реально во всех школах (в том числе сельских) или по разумению конкретных школ будут делать?» - с таким вопросом в сетевое издание «ПензаИнформ» обратился один из жителей региона.

Его сообщение было переадресовано областному минобру. Во вторник, 26 сентября, редакция получила ответ.

В нем говорится, что по постановлению главного государственного санитарного врача РФ в зависимости от режима функционирования школы и режима обучения предусмотрено разное количество приемов пищи.

«Для обучающихся, которые находятся в общеобразовательной организации менее 6 часов, - один прием пищи (завтрак или обед).

Для обучающихся, которые находятся в общеобразовательной организации более 6 часов, - не менее двух приемов пищи: либо завтрак и обед (для детей, обучающихся в первую смену), либо обед и полдник (для детей, обучающихся во вторую смену).

Для обучающихся, посещающих группы продленного дня, должен быть организован дополнительно полдник», - пояснили в пресс-службе министерства.

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