Посещающих продленку детей должны кормить трижды в день

Родители пензенских младшеклассников обеспокоены режимом питания в школе. Речь идет об учениках, посещающих группу продленного дня и находящихся в образовательном учреждении до вечера.
«В нашей школе - филиал № 2 школы № 52 в Заре - дети завтракают, а потом обедают в 11 часов, и до 18 часов никакого питания нет. Конечно, можно положить ребенку с собой бутерброд, но на такой пище что будет с желудком? Можно ли как-то решить эту проблему?» - поинтересовалась пользовательница во время прямого эфира, организованного ЦУРом во вторник, 19 сентября, во «ВКонтакте».
Начальник управления образовательной политики в сфере общего и дополнительного образования Алексей Кирсанов, отвечая на вопрос, заявил, что для таких детей необходимо организовывать трехразовое питание.
«Это завтрак, обед и, кроме того, должен быть обязательно полдник. В санитарных нормах прописано, что перерыв между основными приемами пищи должен быть 3,5-4 часа», - уточнил он.
Кирсанов пообещал взять ситуацию на контроль, выехать в образовательное учреждение и решить вопросы с полдником и режимом питания в ближайшее время.
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