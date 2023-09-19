Посещающих продленку детей должны кормить трижды в день

19.09.2023 | 15:33

Родители пензенских младшеклассников обеспокоены режимом питания в школе. Речь идет об учениках, посещающих группу продленного дня и находящихся в образовательном учреждении до вечера.

«В нашей школе - филиал № 2 школы № 52 в Заре - дети завтракают, а потом обедают в 11 часов, и до 18 часов никакого питания нет. Конечно, можно положить ребенку с собой бутерброд, но на такой пище что будет с желудком? Можно ли как-то решить эту проблему?» - поинтересовалась пользовательница во время прямого эфира, организованного ЦУРом во вторник, 19 сентября, во «ВКонтакте».

Начальник управления образовательной политики в сфере общего и дополнительного образования Алексей Кирсанов, отвечая на вопрос, заявил, что для таких детей необходимо организовывать трехразовое питание.

«Это завтрак, обед и, кроме того, должен быть обязательно полдник. В санитарных нормах прописано, что перерыв между основными приемами пищи должен быть 3,5-4 часа», - уточнил он.

Кирсанов пообещал взять ситуацию на контроль, выехать в образовательное учреждение и решить вопросы с полдником и режимом питания в ближайшее время.