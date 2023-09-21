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Учеба

Профориентацию в пензенских школах разделили на три уровня

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Профориентация введена в 395 школах Пензенской области. Ребята занимаются на уроках и вне их, осваивают практико-ориентированные модули.

Кроме того, модель включает в себя предпрофессиональные классы, дополнительное образование и профессиональное обучение.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, различают три уровня профминимума: базовый, основной и продвинутый. Первый реализуют во всех школах региона для 48 031 учащегося 6-11-х классов.

Занятия проводят еженедельно по четвергам. Ребят знакомят с отраслями экономики, востребованными профессиями. Они участвуют в диагностике, моделирующих профессиональных пробах.

Кроме того, профминимум предполагает взаимодействие с родителями школьников.

«На основном и продвинутом уровнях работа ведется на базе проекта «Билет в будущее» в рамках ФП «Успех каждого ребенка». Это более 13 тысяч учащихся и 653 педагога-навигатора из 223 школ. 50% профессиональных проб для них будут организованы на базе колледжей и вузов», - отметили в пресс-службе.

Также запланированы экскурсии, мастер-классы и партнерские пробы на различных предприятиях региона.

Ранее сообщалось, что нескольким школам в Пензе задали жесткий профиль. Речь идет о трех учебных заведениях, которые будут готовить будущие инженерно-технические и педагогические кадры, углубленно изучать физику, химию, естественные науки.

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