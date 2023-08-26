В Госдуме предлагают отменить оценки по ряду школьных предметов

26.08.2023 | 15:59

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает отменить в школьной программе оценки по нескольким предметам. Соответствующее письмо он направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову.

Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Депутат предлагает по таким предметам, как музыка, ИЗО, технология и физкультура, ставить зачеты. По его мнению, отметки «не влияют на успехи в дальнейшем учебном и карьерном пути ребенка, при этом оказывают сильнейшее эмоциональное и психологическое давление на детей».

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность отменить систему оценок для общеразвивающих и творческих предметов в школьной программе, заменив ее на зачетную систему», - написал Чернышов.

Он считает, что такое решение снизит нагрузку на учеников и педагогов и даст стимул к развитию творческих навыков и физической подготовки школьников.

Инициативу предлагается сначала реализовать в Москвы, а затем распространить на все школы России.

Ранее руководитель центра образовательного законодательства и проблем правоприменения Российской академии образования Наталья Бондаренко проинформировала, что по учебным предметам «Музыка», «Изобразительное искусство» и «Физическая культура» в школьном аттестате допускается указание отметки «зачтено», а не привычной оценки. Для этого образовательная организация должна издать соответствующий локальный акт. Его принятие могут инициировать родители.