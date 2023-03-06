В Пензе заработал новый автобусный маршрут для школьников

06.03.2023 | 15:09

В Пензе после многочисленных просьб жителей улицы Зеленодольской для учеников запустили автобусный маршрут. О новом направлении 6 марта сообщила пресс-служба мэрии.

Детей (их 59) начнут бесплатно доставлять до школы № 75/62. Первый корпус расположен на улице Пермской, 1а, второй - на Тепличной, 18. С понедельника по субботу будет выполняться по 12 рейсов. Деньги на это выделяются из муниципального бюджета.

«На данный момент с учетом нового маршрута в областном центре обеспечено транспортным обслуживанием 794 ребенка. Организована работа 14 школьных автобусов, которые обслуживают 8 учебных заведений», - пояснили в пресс-службе.

Это школы № 52 (ул. Юбилейная, 13); № 66 (ул. Медицинская, 1, ул. Светлая, 1Б, ул. Ушакова, 15); № 30 (ул. Мира, 62, ул. Пацаева, 15); № 26 (ул. Луговая, 1а); № 32 (ул. Бурмистрова, 16а), школа-интернат среднего общего образования № 1 (проспект Победы, 25); лицей № 55 (ул. Мира, 15).

«Бесплатный подвоз детей организован в отдаленных микрорайонах города, где дети не имеют возможности добраться до общеобразовательных заведений в шаговой доступности. Речь идет о микрорайонах Заря, Ленинский Лесхоз, Совхоз-техникум, Барковка, Юго-Западный, Веселовский Лесопитомник, поселках Монтажном и Лесном. Также обеспечена доставка детей с особенностями развития в школу № 32 и детей-инвалидов в школу № 30», - добавили в мэрии.