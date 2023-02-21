Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ

21.02.2023 | 08:15

Самыми популярными предметами для сдачи единого государственного экзамена по выбору в 2023 году стали обществознание, информатика и биология.

Об этом сообщает Рособрнадзор в своем telegram-канале.

Обществознание выбрали 46%, информатику и ИКТ - 20%, биологию - 19%. По 16% приходится на историю и физику, 15% - на иностранный язык. 13% будут сдавать химию, 9% - литературу, 3% - географию.

«Интерес к сдаче ЕГЭ по информатике продолжает расти: в этом году его планируют сдавать еще на 3% участников больше», - сообщили в ведомстве, связав этот факт с высокой востребованностью профессий в сфере IT.

Всего единый госэкзамен в этом году будут сдавать более 700 тысяч человек, из них около 620 тысяч - выпускники школ. Он будет проходить во всех регионах России и 54 зарубежных странах. Будет открыто свыше 5,5 тысячи пунктов проведения экзаменов.