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Учеба

В ИТ-колледже думают об участии в проекте «Профессионалитет»

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В Пензенском колледже информационных и промышленных технологий состоялся круглый стол, на котором представители власти, руководители кадровых служб ведущих промышленных предприятий Пензы и сотрудники ИТ-колледжа обсудили вопросы участия региона в реализации федерального проекта «Профессионалитет».

Работу круглого стола возглавили заместитель председателя областного правительства Алексей Костин и первый заместитель министра образования Игорь Щеткин.

В рамках программы «Профессионалитет» колледжи могут получить гранты на развитие образовательно-производственных кластеров.

Сегодня ИТ-колледж представляет собой современную образовательную площадку с высокотехнологичной базой, позволяющей готовить востребованные кадры в сфере машиностроения, сварочных технологий, электротехники, автоматизации производства, цифровизации и контроля качества. Реализация федерального проекта создаст для его участников особые образовательные условия, обеспечивающие подготовку кадров «под ключ».

Ознакомиться с условиями и преимуществами такого формата взаимодействия учебного заведения с работодателями получили возможность 18 руководителей кадровых служб предприятий, таких как АО «Пензтяжпромарматура», АО «Пенздизельмаш», ООО «СКБТ», ЗАО «ПКТБА», АО «НИИФИ» и другие.

Погружение в детали проекта позволило присутствовавшим обсудить волнующие вопросы. Участники встречи выразили готовность проработать финансовое обоснование затрат компаний в соответствии с экономическими эффектами.

По предварительной информации, конкурс на получение гранта в 2024 году должен быть объявлен до конца мая 2023 года и уже этим летом будут названы его победители.

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