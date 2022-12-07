Учеба

Допуск к ЕГЭ: школьникам назвали темы итогового сочинения

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 7 декабря, в Пензенской области учащиеся 11-х классов приступили к написанию итогового сочинения, которое является допуском для сдачи ЕГЭ.

Умение излагать мысли и аргументировать свою позицию продемонстрируют 4 642 участника в 250 образовательных организациях. Результатом их работы будет зачет или незачет.

В 2022-м итоговое сочинение проходит в новом формате: вместо открытых тематических направлений сформирован закрытый банк тем на основании тех, которые использовались в прошлые годы. В этот раз разделы такие: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека»; «Семья, общество, Отечество в жизни человека»; «Природа и культура в жизни человека».

Темы (их озвучили за 15 минут до начала мероприятия): «Какую жизненную цель можно назвать благородной?», «Что такое взаимопонимание?», «Когда представитель старшего поколения становится настоящим авторитетом для молодежи?», «В чем ценность исторического опыта?», «Почему достижения прогресса, дающие человеку удобства и комфорт, могут быть опасны для человечества?», «Что делает человека подлинно счастливым?».

На написание дается 3 часа 55 минут.

«При получении незачета у школьников будет возможность переписать работу в первую среду февраля и первую среду мая 2023 года. К сдаче единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена будут допускаться только выпускники, получившие зачет», - подчеркнули в пресс-службе регионального минобра.

Участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, шпаргалки, собственные орфографические или толковые словари.

«Проверяют сочинения комиссии образовательных организаций или экспертные комиссии, созданные на муниципальном уровне», - добавили в минобре.

Уточняется, что 95 человек будут писать не сочинение, а изложение.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте