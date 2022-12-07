Допуск к ЕГЭ: школьникам назвали темы итогового сочинения

07.12.2022 | 10:21

В среду, 7 декабря, в Пензенской области учащиеся 11-х классов приступили к написанию итогового сочинения, которое является допуском для сдачи ЕГЭ.

Умение излагать мысли и аргументировать свою позицию продемонстрируют 4 642 участника в 250 образовательных организациях. Результатом их работы будет зачет или незачет.

В 2022-м итоговое сочинение проходит в новом формате: вместо открытых тематических направлений сформирован закрытый банк тем на основании тех, которые использовались в прошлые годы. В этот раз разделы такие: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека»; «Семья, общество, Отечество в жизни человека»; «Природа и культура в жизни человека».

Темы (их озвучили за 15 минут до начала мероприятия): «Какую жизненную цель можно назвать благородной?», «Что такое взаимопонимание?», «Когда представитель старшего поколения становится настоящим авторитетом для молодежи?», «В чем ценность исторического опыта?», «Почему достижения прогресса, дающие человеку удобства и комфорт, могут быть опасны для человечества?», «Что делает человека подлинно счастливым?».

На написание дается 3 часа 55 минут.

«При получении незачета у школьников будет возможность переписать работу в первую среду февраля и первую среду мая 2023 года. К сдаче единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена будут допускаться только выпускники, получившие зачет», - подчеркнули в пресс-службе регионального минобра.

Участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, шпаргалки, собственные орфографические или толковые словари.

«Проверяют сочинения комиссии образовательных организаций или экспертные комиссии, созданные на муниципальном уровне», - добавили в минобре.

Уточняется, что 95 человек будут писать не сочинение, а изложение.