Итоговое сочинение в 11-х классах пройдет в новом формате

12.09.2022 | 16:04

Министерство образования Пензенской области напомнило одиннадцатиклассникам о декабрьском сочинении, которое является допуском к ЕГЭ. В 2023 году оно пройдет в измененном формате.

«Принято решение вместо открытых тематических направлений сформировать закрытый банк тем сочинения на основании тех, которые использовались в прошлые годы», - заявили в минобре.

Уточняется, что в 2022/23 учебном году известны три основных раздела банка:

- «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека»;

- «Семья, общество, Отечество в жизни человека»;

- «Природа и культура в жизни человека».

«В комплект тем, который выпускник получит за 15 минут до начала итогового сочинения, будут включены по две темы из каждого раздела. Таким образом, в комплекте будет представлено шесть тем на выбор учащегося. Планируется ежегодно пополнять закрытый банк тем, добавляя по 300 новых. Их перечень уже не будет доступен школьникам, но они будут знать названия разделов банка, которые определят комплектацию тем», - говорится в инфографике, размещенной минобром.

В прежние годы заранее озвучивались пять направлений, в рамках которых формулировались конкретные темы для школьников. К примеру, в 2021-м направления были такими: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и наказание - вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня» и «Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина».