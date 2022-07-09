Учеба

В минувшем учебном году в школах сократилось число контрольных

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Контрольные и проверочные работы занимают не больше 10% от общего числа уроков в 94% школ. Таковы результаты мониторинга, проведенного Рособрнадзором.

«Также с 1 сентября 2022 года школы начнут использовать конструктор рабочих программ - онлайн-сервис, который исключает превышение указанной доли работ при составлении поурочного плана», - заявило ведомство в своем ТГ-канале 8 июля.

Рекомендации Минпросвещения о сокращении количества контрольных работ (не чаще раза в две с половиной недели) начали поступать в учебные заведения России, в том числе Пензенской области, в преддверии начала 2021/2022 учебного года.

Педагогам также советовали не проводить контрольные на первом и последнем уроках, а также не устраивать для учеников класса более одной такой проверочной работы в день.

Для получения обратной связи была запущена горячая линия. Региональный минобр предупреждал, что у пензенцев есть возможность пожаловаться на многократные контрольные (с указанием школы и контактных данных).

В итоге почти все заведения, как утверждается, прислушались к рекомендациям и разгрузили детей в плане частоты проверки знаний.

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Гость||

ВПР довести до ума, вполне хороший инструмент, понятный и четкий, что надо выучить и продемонстрировать.

Гость||

Ну да, ну да. 63 школу проверьте. На словах разгрузили. Особенно по биологии

Имя: Гость
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