В минувшем учебном году в школах сократилось число контрольных

09.07.2022 | 12:14

Контрольные и проверочные работы занимают не больше 10% от общего числа уроков в 94% школ. Таковы результаты мониторинга, проведенного Рособрнадзором.

«Также с 1 сентября 2022 года школы начнут использовать конструктор рабочих программ - онлайн-сервис, который исключает превышение указанной доли работ при составлении поурочного плана», - заявило ведомство в своем ТГ-канале 8 июля.

Рекомендации Минпросвещения о сокращении количества контрольных работ (не чаще раза в две с половиной недели) начали поступать в учебные заведения России, в том числе Пензенской области, в преддверии начала 2021/2022 учебного года.

Педагогам также советовали не проводить контрольные на первом и последнем уроках, а также не устраивать для учеников класса более одной такой проверочной работы в день.

Для получения обратной связи была запущена горячая линия. Региональный минобр предупреждал, что у пензенцев есть возможность пожаловаться на многократные контрольные (с указанием школы и контактных данных).

В итоге почти все заведения, как утверждается, прислушались к рекомендациям и разгрузили детей в плане частоты проверки знаний.