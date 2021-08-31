Учеба

Минпросвещения: количество контрольных в школах следует сократить

Печать

В преддверии Дня знаний Минпросвещения РФ рекомендовало школам сократить количество контрольных работ.

Руководитель департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко заявил, что в учебных заведениях тестовые задания следует проводить не чаще одного раза в две с половиной недели.

«Зачем два раза с промежутком в неделю, в месяц спрашивать одно и то же? Рекомендуем проводить любые контрольные не чаще раза в две с половиной недели», — сообщил Семченко в интервью радио «Комсомольская правда».

По словам главы департамента, школам следует внимательно следить за тем, чтобы при проведении контрольных на местном и региональных уровнях не было повторения с федеральным уровнем.

В Минпросвещения РФ рекомендуют отказаться от проведения контрольных работ на первом и последнем уроках.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Хорошо нет указа учить по классовому признаку как начиная с Александра 1.

А контрольные? Повторенье - мать ученья.

Гость||

количество контрольных в школах следует сократить и все местничковые министерства надо по сокращать

Гость||

"по сокращать" ;-)

- Папа, а правда, что интернет отупляет?

Гы! Сына, ЛОЛ!

Гость||

Гость писал(a):

"по сокращать" ;-)

- Папа, а правда, что интернет отупляет?

Гы! Сына, ЛОЛ!

Лайк!!!

Гость||

14.32, наблюдательность твою снижает, анализ, это факт. Если гость писал с телефона, т-9 разделяет приставку и корень.

Гость||

Кхм.. а наших с 5-го класса по 2-3 сочинения в неделю писать заставляли. Зря оказывается?

Гость||

Сначала сами наворотили, а теперь"надо сокращать"... Умники, блин... Образование уже довели до уровня" ниже плинтуса", а теперь щеки дуют

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте