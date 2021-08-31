Минпросвещения: количество контрольных в школах следует сократить

31.08.2021 | 14:01

В преддверии Дня знаний Минпросвещения РФ рекомендовало школам сократить количество контрольных работ.

Руководитель департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко заявил, что в учебных заведениях тестовые задания следует проводить не чаще одного раза в две с половиной недели.

«Зачем два раза с промежутком в неделю, в месяц спрашивать одно и то же? Рекомендуем проводить любые контрольные не чаще раза в две с половиной недели», — сообщил Семченко в интервью радио «Комсомольская правда».

По словам главы департамента, школам следует внимательно следить за тем, чтобы при проведении контрольных на местном и региональных уровнях не было повторения с федеральным уровнем.

В Минпросвещения РФ рекомендуют отказаться от проведения контрольных работ на первом и последнем уроках.