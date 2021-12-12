Первоклассники пензенской школы № 19 стали кадетами

12.12.2021 | 16:50

Торжественный момент в жизни первоклассников школы № 19. Они перестали быть просто учениками. После присяги ребята стали кадетами.

Виновникам торжества гости праздника пожелали вырасти настоящими людьми, патриотами, всегда быть примером для других школьников, соответствовать своему званию и носить его с гордостью и честью.

«Я сам считаю себя кадетом как выпускник Казанского суворовского военного училища. И погон кадета всегда ношу с собой. Даже сегодня он у меня прикреплен к внутреннему карману кителя. Я уверен, что преданность выбранному пути послужит для вас основой того, что погоны, которые сегодня лежат на ваших плечах, в последующем будут для вас поводом гордости и предметом радости», - напутствовал ребят заместитель начальниа УРЛС УМВД России по Пензенской области Константин Фролов.

Полицейские - неслучайные гости на празднике. На протяжении шести лет 19-я пензенская школа сотрудничает с региональным управлением МВД.

«Мы рассчитываем, что взаимодействие в рамках воспитания подрастающего поколения нам позволит сформировать тот пласт людей, которые в последующем выберут свой жизненный путь, связав его с правоохранительной службой. Пока это проекты, но мы на это рассчитываем», - отметил Константин Фролов.

«Я хочу стать полицейским, поэтому пошел в кадетский класс», «Полицейский – это такой человек, который арестовывает грабителей», - поделились юные кадеты.