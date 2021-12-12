Сетевое издание|18+|Воскресенье|12 дек 2021|18:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

Первоклассники пензенской школы № 19 стали кадетами

Печать

Торжественный момент в жизни первоклассников школы № 19. Они перестали быть просто учениками. После присяги ребята стали кадетами.

Виновникам торжества гости праздника пожелали вырасти настоящими людьми, патриотами, всегда быть примером для других школьников, соответствовать своему званию и носить его с гордостью и честью.

«Я сам считаю себя кадетом как выпускник Казанского суворовского военного училища. И погон кадета всегда ношу с собой. Даже сегодня он у меня прикреплен к внутреннему карману кителя. Я уверен, что преданность выбранному пути послужит для вас основой того, что погоны, которые сегодня лежат на ваших плечах, в последующем будут для вас поводом гордости и предметом радости», - напутствовал ребят заместитель начальниа УРЛС УМВД России по Пензенской области Константин Фролов.

Полицейские - неслучайные гости на празднике. На протяжении шести лет 19-я пензенская школа сотрудничает с региональным управлением МВД.

«Мы рассчитываем, что взаимодействие в рамках воспитания подрастающего поколения нам позволит сформировать тот пласт людей, которые в последующем выберут свой жизненный путь, связав его с правоохранительной службой. Пока это проекты, но мы на это рассчитываем», - отметил Константин Фролов.

«Я хочу стать полицейским, поэтому пошел в кадетский класс», «Полицейский – это такой человек, который арестовывает грабителей», - поделились юные кадеты.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
0
0
0
0
 
Гость||

А кадеты и полицейские тоже 9 мая отмечают? Деды, вроде, против них боролись

Гость||

penzainform.ru писал(a):

человек, который арестовывает грабителей
вот вырастешь, и будешь арестовывать антиваксеров!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте