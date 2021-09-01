Матвиенко заявила об эффективности цифрового образования

01.09.2021 | 14:46

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала об использовании информационных технологий в отечественном образовании. По ее мнению, они в ближайшее время не смогут заменить учителя и очные уроки в классе.

"Работа школ в дистанционном формате в связи с пандемией показала бесспорную эффективность использования современных информационных технологий, "цифры" в образовании. Вместе с тем тот же опыт еще раз подтвердил, что эти технологии играют вспомогательную роль. Учителя, урок в классе, диалог педагога и учеников в ходе их живого общения они заменить не в состоянии. Ни сейчас, ни, абсолютно уверена, в будущем", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда.

По мнению спикера верхней палаты парламента, объектом цифровизации в сфере образования должны стать рутинные операции труда педагога, организации и администрирования учебного процесса, а также операции по управлению школой, сообщает ТАСС.

"Проводить цифровизацию следует аккуратно, я бы даже сказала, осторожно. Считаю правильным и своевременным решение правительства России о том, чтобы цифровая образовательная среда формировалась постепенно. Сначала - в рамках проводимого эксперимента", - заявила Матвиенко.

"Очень важно проследить влияние цифровизации на физическое здоровье детей, их психику. Любые сомнения на этот счет должны быть тщательно изучены, возникающие угрозы, риски, даже малейшие, полностью исключены. В этих вопросах осторожности много не бывает", - уверена спикер верхней палаты парламента.