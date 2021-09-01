Учеба

Матвиенко заявила об эффективности цифрового образования

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала об использовании информационных технологий в отечественном образовании. По ее мнению, они в ближайшее время не смогут заменить учителя и очные уроки в классе.

"Работа школ в дистанционном формате в связи с пандемией показала бесспорную эффективность использования современных информационных технологий, "цифры" в образовании. Вместе с тем тот же опыт еще раз подтвердил, что эти технологии играют вспомогательную роль. Учителя, урок в классе, диалог педагога и учеников в ходе их живого общения они заменить не в состоянии. Ни сейчас, ни, абсолютно уверена, в будущем", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда.

По мнению спикера верхней палаты парламента, объектом цифровизации в сфере образования должны стать рутинные операции труда педагога, организации и администрирования учебного процесса, а также операции по управлению школой, сообщает ТАСС.

"Проводить цифровизацию следует аккуратно, я бы даже сказала, осторожно. Считаю правильным и своевременным решение правительства России о том, чтобы цифровая образовательная среда формировалась постепенно. Сначала - в рамках проводимого эксперимента", - заявила Матвиенко.

"Очень важно проследить влияние цифровизации на физическое здоровье детей, их психику. Любые сомнения на этот счет должны быть тщательно изучены, возникающие угрозы, риски, даже малейшие, полностью исключены. В этих вопросах осторожности много не бывает", - уверена спикер верхней палаты парламента.

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Гость||

Об какой эффективности это маразматичка там заявляет? Очно то образование хуже некуда,а они про ... так ворью и хочется избавится от школ и крутить по интернетам за абон плату за откат купленные иностранные образовательные программы.

Гость||

Так и есть, любит эта гражданка в уши дуть.

Гость||

о какой цифровизации они нам пытаются рассказать? У нас в общественном транспорте оплату безналом ввести не могут и не хотят. Они себе представляют цифровизацию как будто это будет вжух и сделано.

Гость||

Гость писал(a):

Так и есть, любит эта гражданка в уши дуть.
это только Дудь любить вдуть

Гость||

Как в Афганистане: запретить вообще образование, запретить медицину, культуру, музыку и т.д.. Оставить только религию, рабский труд без оплаты, алкоголь и наркотики

Имя: Гость
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