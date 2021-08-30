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Учеба

Онищенко заявил о грандиозном изменении в ЕГЭ: учителя попросили

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В ближайшее время Рособрнадзор может существенно упростить жизнь выпускников. Школьникам могут разрешить сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на площадке своих школ.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, это поможет снизить стресс у детей. Такое предложение обсуждалось в ходе заседания Госсовета, посвященного началу нового учебного года, сообщил чиновник в беседе с URA.RU.

«Учителя предложили, чтобы выпускники не в другую школу шли сдавать ЕГЭ, а сдавали в своей школе. Чтобы было меньше стресса у детей. Вот это разумное предложение. Если вы не доверяете учителям, которые здесь, пусть приходят другие. Лучше меняться экзаменаторами, чем школами», — сказал Геннадий Онищенко.

Ранее в Рособрнадзоре анонсировали грядущие изменения для выпускников 2022 года при сдаче единых государственных экзаменов.

Как заявили в ведомстве, в следующем году изменится структура КИМ единого госэкзамена по всем предметам, кроме информатики. Стало известно о сокращении времени написания экзамена по истории и обществознанию.

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Гость||

а на реформу надо выделить миллиарды, всё как обычно. у онищенко на замок не хватает видимо. горе реформаторы от казны

Имя: Гость
Комментарий:

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