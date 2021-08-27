Рособрнадзор: в ЕГЭ произойдет сокращение с 2022 года

27.08.2021 | 16:17

Выпускники 2022 года столкнутся с серьезными изменениями при сдаче единых государственных экзаменов (ЕГЭ).

Как заявили в Рособрнадзоре, в следующем году изменится структура КИМ единого госэкзамена по всем предметам, кроме информатики. Стало известно о сокращении времени написания экзамена по истории и обществознанию.

«Во всех учебных предметах, кроме информатики, которая была переведена в компьютерный формат в 2021 году, произошли изменения структуры КИМ, включены новые модели заданий на применение предметных знаний. Время, отведенное на выполнение экзаменационных работ по истории и обществознанию, сокращено с 235 до 180 минут», — сказано на сайте Рособрнадзора.

Кроме того, в ЕГЭ по литературе расширили список произведений, а также повысили требования к объему сочинения, оно должно быть не менее 200 слов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В Рособрнадзоре уточнили, что с 2022 года будут добавлены новые задания в экзамен по базовой математике, географии, биологии и истории.