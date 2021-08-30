В Пензе родителей не пригласили на линейки в честь 1 Сентября

30.08.2021 | 08:27

В Пензе не утихают разговоры по поводу проведения торжественных линеек в честь 1 Сентября.

До 27 августа говорилось, что на праздничные мероприятия допустят только родителей учеников 1-х и 11-х классов. В последнюю пятницу перед началом учебного года было озвучено новое решение: поскольку эпидситуация по коронавирусной инфекции стабилизировалась, на линейки решили пригласить всех родителей.

Для безопасности людей продолжительность мероприятий будет ограничена 40 минутами, они пройдут на открытом воздухе, для всех присутствующих обязательны маски. В здания школ смогут попасть только учителя и ученики, им необходимо использовать санитайзеры для обработки рук и измерять температуру.

Несмотря на официальное заявление властей, в самих учебных заведениях многим родителям сообщили о запрете посещения линеек. Пензенцы рассказали об этом в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

«Дети учатся в школе № 79, ранее 2-й корпус 74-й школы. 27 августа родителям сообщили, что 1 сентября на линейку приглашаются только ученики 1-х и 11-х классов. Я считаю, что идти на линейку нужно всем, это торжественный праздник, который сплачивает учеников всех классов, дает чувство причастности к огромному коллективу. Когда играет гимн и торжественная музыка - это вызывает чувство патриотизма. В этом году в школе новый директор, мы не знаем, кто. Хочется познакомиться с руководством на линейке», - поделилась одна из подписчиц.

Другие рассказали, в школах № 76 и 78 сложилась такая же ситуация.

Представители городского управления образования заверили: «В соответствии с действующими рекомендациями до родителей повторно доведут информацию по организации торжественных линеек 1 сентября!»