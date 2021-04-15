Как бизнес вкладывается в образование: опыт компании «Максофт»

15.04.2021 | 10:30

В условиях пандемии компании, предприятия и госорганы начали массово внедрять цифровые решения. Такое внимание к цифровой сфере вскрыло главную проблему нового десятилетия - отрасли не хватает IT-специалистов.

Развитие образования в современной России - это задача не только государства, но и бизнеса. В этом уверены в компании «Максофт», всероссийском системном интеграторе, который на протяжении нескольких лет поддерживает систему образования в Пензенской области на разных уровнях.

«Мы уделяем особое внимание образовательным проектам региона. Нам важно создать в Пензе комфортную среду для наших детей, открыть для них больше возможностей, особенно в направлении IT», - подчеркнул директор компании «Максофт» Александр Пензин.

Более 14 лет «Максофт» разрабатывает образовательные проекты для учебных заведений высшего и среднего звена по всей России. На счету компании проекты, отмеченные профессиональным IT-сообществом как знаковые для международной образовательной среды.

Так, проект системы видео-конференц-связи «Школы Росатома» создавался «Максофтом» до пандемии для организации взаимодействия школ из разных регионов, дистанционного участия в совещаниях, уроках и олимпиадах. Компания Yealink отметила данный проект как ведущий и масштабный.

В начале прошлого года в Пензенской области прошел этап международного чемпионата WorldSkills. Специалисты «Максофт» разработали и реализовали проект оснащения отраслевого ресурсного центра Пензенского IT-колледжа, на базе которого проводились соревнования. Также компания выступила как платформа для подготовки победителя одного из направлений чемпионата.

Несколько лет «Максофт» спонсирует проект «Яндеск.Лицей» в Пензе. Его задача - профориентация школьников, решение кадровой проблемы в сфере цифровых технологий. Проект позволяет детям изучать программирование и информационные технологии по методикам Яндекса.

Каждый год компания организует производственные практики и трудоустраивает студентов колледжей и вузов Пензенской области в сфере IT.

Отдельное направление - поддержка областных конкурсов, школьных олимпиад по информатике, математике, робототехнике. В марте «Максофт» поддержал конкурс «Учитель года». Каждый год школьники и студенты, одержавшие победы в знаковых для сферы IT конкурсах, также получают помощь от компании.

Важным направлением стало создание частного образовательного центра «Максимум». Центр нацелен на развитие дошкольного, школьного (с 1-го по 11-й класс) и дополнительного образования в регионе. Дети получили возможность заниматься в совершенно новых образовательных условиях по передовым методикам.

«Максофт» на протяжении нескольких лет поддерживает детский футбол - спонсирует клуб «Центр Градиленко-Максофт», представляющий губернию на соревнованиях по всей стране.