На международной платформе опубликовали онлайн-курс от ПензГТУ

24.11.2020 | 10:25

Курс Web Development with Java Spring Framework, разработанный для передовой образовательной программы 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» по профилю «Информационные технологии и искусственный интеллект в инженерии», представлен на международной образовательной платформе Coursera.

«Этот образовательный продукт - результат совместной работы нескольких коллективов. Наш университет выступал исполнителем, методическую помощь нам оказывали коллеги из МГТУ им. Н. Э. Баумана, контент разработан совместно с партнером вуза компанией «АйТеко», входящей в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи», - пояснил руководитель проекта, проректор по научной работе Д. А. Трокоз.

Совместная работа позволила подготовить 44 качественных видеоролика, которые помогут российским и зарубежным слушателям курса освоить часть дисциплины «Программирование на языке Java» в режиме онлайн.

Каждый ролик посвящен конкретной теме и позволяет обучающемуся последовательно овладеть знаниями, необходимыми современному IT-инженеру.

«Работая вместе с коллегами из ПензГТУ над программой и в частности над онлайн-курсом, мы старались включить только актуальные знания. Надеемся, что участие в таких проектах позволит нам увеличить количество выпускников, готовых сразу после окончания вуза приступить к работе в серьезных инженерных проектах», - подчеркнул ведущий разработчик компании «АйТеко» Михаил Синев.

Работа над видеоконтентом велась на базе студенческого медиацентра ПензГТУ.

«Для нас это был хороший опыт. Безусловно, создание учебного курса отличается от более привычных нам документальных работ: другая подача материала, иные требования к использованию графики. Отличалась и работа со спикером в кадре», - поделился впечатлениями руководитель молодежного объединения, аспирант ПензГТУ Антон Саламатин.

Полученный опыт пригодится учащимся в реализации других проектов, в том числе образовательных.

«Участвуя в этом проекте, мы существенно расширили материальную базу медиацентра и технически переоснастили студию видеозаписи. И конечно, мы благодарны коллегам из СПбПУ им. Петра Великого - партнера платформы Coursera - за помощь в размещении курса», - подчеркнул Антон Саламатин.

Качество представленного в итоге онлайн-курса проверяли эксперты-методисты ПензГТУ и МГТУ им. Баумана, СПбПУ им. Петра Великого. Только после этого его материалы были размещены на платформе Coursera.

На другой российской образовательной платформе «Открытое образование» появится онлайн-курс «Сети и коммуникации». Он разработан коллегами из МГТУ им. Н. Э. Баумана в ходе совместной работы с ПензГТУ над передовой образовательной программой «Информатика и вычислительная техника» по профилю подготовки «Информационные технологии и искусственный интеллект в инженерии» в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

Будущие специалисты в сфере информационных технологий получат доступ к онлайн-курсам с января 2021 года.