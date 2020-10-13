В ПензГТУ презентовали передовую образовательную программу

13.10.2020 | 15:06

В понедельник, 12 октября, во время церемонии открытия Всероссийской акции «Неделя без турникетов» разработчики новой программы представили ее сразу двум целевым аудиториям: абитуриентам, которые хотят получить востребованную IT-специальность, и потенциальным работодателям - руководителям ведущих предприятий региона («ЭВТ им В. А. Ревунова», «Рубин», «Радиозавод», «Свар», НИИЭМП и др.), а также министру промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаилу Торгашину.

И. о. заведующего кафедрой «Вычислительные машины и сети» Алексей Мартышкин подчеркнул, что программа универсальна и объединяет дисциплины информационной и инженерной направленности.

«Программа «Информатика и вычислительная техника» по профилю «Информационные технологии и искусственный интеллект в инженерии» разрабатывалась в ПензГТУ совместно с МГТУ им Н. Э. Баумана. Для нас как выпускающей кафедры было важно решить задачу подготовки компетентных кадров. Поэтому к разработке курсов по отдельным дисциплинам мы пригласили специалистов компании «Ай-Теко», входящей в топ-10 российских IТ-компаний, а углубленная практическая подготовка запланирована на предприятиях федерального уровня госкорпорации «Ростехнологии» «Рубин» и «Радиозавод», - отметил Алексей Мартышкин.

Главный разработчик ООО «Ай-Теко ВЦ» Алексей Дубравин объяснил, почему компания, в которой он работает, приняла участие в разработке курсов для новой образовательной программы:

«Мы заинтересованы в подготовке молодых кадров. Однако понимаем, что существует разрыв между уровнем соискателей и собственными потребностями. Разработка новой образовательной программы позволит его сократить, актуализировать навыки, умения и знания будущих специалистов с учетом самых передовых достижений в отрасли. И главное, участвуя в проекте, мы надеемся увеличить количество выпускников вузов, готовых приступить к работе сразу после выпуска».

Половина программы будет представлена в формате онлайн-курсов: это решает многие вопросы, связанные с использованием дистанционных технологий. Онлайн-курсы будут размещены в открытом доступе на русскоязычной платформе «Открытое образование», а также на англоязычной Coursera.

И хотя первые 25 студентов приступят к обучению по новой программе с сентября 2021-го, уже к концу этого года некоторые курсы будут доступны. Так, на образовательных платформах к размещению готов курс Web Development with Java Spring Framework, который поможет освоить программирование на языке Java.

Интерес к программе проявили не только студенты, но и другие участники «Недели без турникетов».

«Мы нуждаемся в подготовленных современных молодых кадрах. Поэтому двери наших предприятий открыты и для производственной практики, и для дальнейшей работы и профессиональной карьеры», - высказался председатель регионального отделения Союза машиностроителей России, гендиректор АО «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» Алексей Слугин.