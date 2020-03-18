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Учеба | В пензенском минобре рассказали, продлят ли школьные каникулы

18.03.2020|13:07
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Стало известно, продлят ли в Пензенской области школьные каникулы. На видеоконференции с регионами министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что во всех образовательных учреждениях страны детей распустят на отдых с 23 марта по 12 апреля включительно.

Однако в пресс-службе пензенского минобра данную информацию не подтвердили. «Каникулы продлеваться не будут», - ответили в ведомстве, уточнив, что в ближайшее время обоснуют свою позицию.

Возможно, дело в том, что местных школьников отпустили на каникулы досрочно, 17 марта - на четыре дня раньше первоначально запланированной даты. В школу ученики придут 1 апреля.

Администрациям учреждений среднего образования рекомендовали подготовиться к дистанционному обучению на случай, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшится.

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Гость|18.03.2020 13:14|

Путин предложил бесплатный доступ к онлайн-просмотру кино из-за вируса

Гость|18.03.2020 13:18|

Радуйтесь школота, а июнь будете учиться так вам и надо :)))

Гость|18.03.2020 13:32|

То, что их отпустили по домам несет только вред. Школьники так же в больших группах бродят по городу и показательно кашляют.. В школах они хотя бы под контролем были, раз родителям наплевать.

Гость|18.03.2020 13:45|

Гость писал(a):

То, что их отпустили по домам несет только вред. Школьники так же в больших группах бродят по городу и показательно кашляют.. В школах они хотя бы под контролем были, раз родителям наплевать.
Каким контролем? Школьники сами себе предоставлены, пока препод лайки ставит в соц сетях во время урока.

Гость|18.03.2020 14:02|

Правильная фраза "родителям наплевать", а вы учителя сидите с недорослями, во время эпидемии

Гость|18.03.2020 14:11|

Гость писал(a):

Правильная фраза "родителям наплевать", а вы учителя сидите с недорослями, во время эпидемии
Это ваша обязанность недорослей учить, а не деньги клянчить и ныть про то, как вам мало платят. Устали бедные.

Имя: Гость
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