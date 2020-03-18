18.03.2020 | 13:07

Стало известно, продлят ли в Пензенской области школьные каникулы. На видеоконференции с регионами министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что во всех образовательных учреждениях страны детей распустят на отдых с 23 марта по 12 апреля включительно.

Однако в пресс-службе пензенского минобра данную информацию не подтвердили. «Каникулы продлеваться не будут», - ответили в ведомстве, уточнив, что в ближайшее время обоснуют свою позицию.

Возможно, дело в том, что местных школьников отпустили на каникулы досрочно, 17 марта - на четыре дня раньше первоначально запланированной даты. В школу ученики придут 1 апреля.

Администрациям учреждений среднего образования рекомендовали подготовиться к дистанционному обучению на случай, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшится.

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