На улице Терновского 78-летний водитель сбил женщину

В субботу, 14 ноября, на улице Терновского в Пензе случилось ДТП с участием пешехода. По предварительным данным, в 11:00 78-летний водитель Hyundai Accent сбил 65-летнюю женщину.

«Пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщили в областной ГАИ.

Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Похожее ДТП случилось в Пензе в июне этого года. У памятника Победы 88-летний пенсионер на «Ладе-Калине» сбил 69-летнюю женщину на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась в больнице.

Следствие установило, что водитель двигался со стороны Коммунистической в направлении улицы Ленина со скоростью, не позволявшей контролировать ситуацию, и выехал на зебру, не убедившись в отсутствии людей.