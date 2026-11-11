В Пензе 88-летнему пенсионеру грозит до 12 лет колонии за ДТП

В Пензе завершилось расследование дела о смертельном ДТП, случившемся на проспекте Победы 21 июня.

88-летний мужчина, лишенный прав, на «Ладе-Калине» сбил 69-летнюю женщину на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась в больнице.

Следствие установило, что водитель двигался со стороны улицы Коммунистической в направлении Ленина со скоростью, не позволявшей ему контролировать ситуацию. В нарушение ПДД он выехал на зебру, не убедившись в отсутствии людей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, его материалы уже переданы на рассмотрение в суд.

Пенсионеру грозит лишение свободы на срок до 12 лет, уточнили в УМВД России по Пензенской области.