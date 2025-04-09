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Происшествия

В Пензе дерево упало на припаркованные у дома машины

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Вечером во вторник, 8 апреля, в Пензе у дома № 12 на улице Ленина упало дерево. По-видимому, оно не выдержало напора ветра.

Запись с места происшествия опубликована в Сети. На ней видно, что большая береза рухнула между двумя машинами ВАЗ-2114 и ВАЗ-2107.

«Семерку» слегка зацепило ветвями, «четырнадцатой» досталось больше.

Аналогичный инцидент произошел на той же улице у дома № 22 в октябре 2023 года: ветер повалил березу на припаркованную «Ладу».

9 апреля в Пензенской области также ожидаются сильные порывы юго-западного ветра. Они могут достигать 19 м/с. Кроме того, по прогнозам синоптиков, к ночи похолодает до -2...-7 градусов.

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Источник — видео «Пенза новости»
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