В Пензе дерево упало на припаркованные у дома машины

09.04.2025 | 09:30

Вечером во вторник, 8 апреля, в Пензе у дома № 12 на улице Ленина упало дерево. По-видимому, оно не выдержало напора ветра.

Запись с места происшествия опубликована в Сети. На ней видно, что большая береза рухнула между двумя машинами ВАЗ-2114 и ВАЗ-2107.

«Семерку» слегка зацепило ветвями, «четырнадцатой» досталось больше.

Аналогичный инцидент произошел на той же улице у дома № 22 в октябре 2023 года: ветер повалил березу на припаркованную «Ладу».

9 апреля в Пензенской области также ожидаются сильные порывы юго-западного ветра. Они могут достигать 19 м/с. Кроме того, по прогнозам синоптиков, к ночи похолодает до -2...-7 градусов.