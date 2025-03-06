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Происшествия

В Пензе посетитель торгового центра провоцировал охранников

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В среду, 5 марта, в торговом центре, расположенном на улице Красная Горка в Пензе, произошел инцидент между посетителем и службой охраны.

Ситуация обострилась до такой степени, что пришлось вызывать правоохранителей. Сотрудники вневедомственной охраны прибыли по адресу и задержали 29-летнего нетрезвого мужчину.

«Охранники пояснили, что к ним подошел незнакомый гражданин и попытался спровоцировать конфликт. Он разговаривал на повышенных тонах, использовал ненормативную лексику и размахивал руками», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Хулигана передали сотрудникам полиции.

Это не единственный случай, когда посетители торговых точек ведут себя неадекватно. Так, 27 января в торговом центре на проспекте Строителей трое молодых людей громко матерились, кричали и приставали к посетителям. Когда их задержали, выяснилось, что ранее они уже попадали в поле зрения правоохранителей из-за различных нарушений.

4 февраля в магазине на улице Чапаева 47-летний мужчина устроил дебош из-за суммы в чеке: ему показалось, что она завышена, хотя аргументировать претензии он не мог.

А 2 марта в ТЦ на проспекте Строителей 38-летняя сотрудница магазина одежды устроила скандал - стала громко материться и раскидывать выставленные на продажу вещи. Как выяснилось, женщина посчитала, что ей не оплатили больничный лист, хотя средства были перечислены в срок.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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