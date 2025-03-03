В Пензе сотрудница магазина устроила дебош из-за больничного

В воскресенье, 2 марта, в торговом центре на проспекте Строителей в Пензе задержали нетрезвую 38-летнюю женщину, которая устроила дебош в магазине одежды.
Росгвардейцы прибыли по тревожному сигналу. Выяснилось, что закатившая скандал женщина - сотрудница магазина. Она пришла выяснить отношения с работодателем.
«Скандал стремительно перерос в дебош. Гражданка стала громко материться и раскидывать выставленные на продажу вещи», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Администратор магазина пояснил росгвардейцам: скандалистка сочла, что ей не оплатили больничный лист. Однако все оговоренные средства были перечислены в срок.
Женщину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀