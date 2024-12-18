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Происшествия

На трассе М-5 в Кузнецком районе вспыхнула фура

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В среду, 18 декабря, в Кузнецком районе на трассе М-5 загорелся КамАЗ. Проезжавший мимо автомобилист снял на телефон охваченную огнем кабину и выложил запись в Сеть.

В ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что сигнал о пожаре на 745-м километре дороги, буквально на подъезде к Кузнецку, поступил в 9:00.

ЧП случилось во время движения, но водитель успел съехать на обочину и остановиться.

Огонь прошелся и по кабине, и по кузову грузовика. Общая площадь возгорания составила 25 кв. м. Никто из людей не пострадал.

«На тушение привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы техники», - добавили в МЧС.

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Источник — видео группы «Сова Пенза авто»
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