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Происшествия

На М-5 в Городищенском районе вспыхнул большегруз

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В четверг, 26 декабря, в Городищенском районе загорелся большегруз. ЧП случилось на 667-м км трассы М-5, недалеко от деревни Садовка.

Тревожный сигнал поступил в 15:20. У автомобиля вспыхнула кабина.

С огнем боролись 6 человек личного состава на 2 спецмашинах, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как до приезда пожарных пламя пытались сбить водители. Они лопатами сгребали с дороги снег и бросали на огонь.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в Кузнецком районе на трассе М-5 загорелся КамАЗ. Огонь прошелся и по кабине, и по кузову грузовика. Общая площадь возгорания составила 25 кв. м. Никто из людей не пострадал.

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Источник — видео и фото группы «Подслушано Городищенский район»
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