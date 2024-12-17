В Средней Елюзани девочка отравилась угарным газом

17.12.2024 | 13:13

В Средней Елюзани Городищенского района 15-летняя девочка отравилась угарным газом. Ее доставили в детскую больницу имени Н. Ф. Филатова в Пензе.

По сведениям, имеющимся у редакции сетевого издания «ПензаИнформ», несовершеннолетняя пострадала незначительно. Медики оказали ей помощь и отпустили в тот же день.

Информация о ЧП также появилась в местном телеграм-канале. В посте сообщается, что девочка приехала на выходные к родителям. 15 декабря она почувствовала себя плохо, пожаловалась на головокружение и тошноту, после чего потеряла сознание.

Родители вызвали скорую. Также почувствовав недомогание, они вышли на свежий воздух вместе с дочерью. Двери и окна в доме оставили открытыми для проветривания.

Проверка показала, что ночью дымоходная труба газового котла оледенела. Часть угарного газа скопилась в доме.

16 декабря 2023 года в Средней Елюзани от отравления угарным газом погибла семья из 4 человек: родители и дети 13 и 14 лет. После трагедии специалисты осмотрели систему дымоотведения дома и установили, что дымоход сделан из металлических канализационных труб. В них скопился конденсат, который и замерз, препятствуя выходу смертельно опасного газа.