22 ноября в Пензенской области порывы ветра могут превысить 20 м/с

21.11.2024 | 14:41

В Пензенской области в пятницу, 22 ноября, ожидается сильный юго-западный ветер с порывами 16-21 м/с. Прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

Об этом предупредили в Приволжском УГМС. Жителей региона призвали быть осторожными. Пензенцам рекомендовали не покидать без надобности дома и помещения, не оставлять без присмотра детей.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям», - напомнили в ГУ МЧС РОссии по области.

Усиление ветра метеорологи связывают с приходом сибирского антициклона. 21 ноября в регионе порывы достигли 15-20 м/с.

В Пензе на улице Ленинградской ветром снесло крышу остановочного павильона напротив «Дома офицеров». Коммунальщики оперативно отремонтировали конструкцию.