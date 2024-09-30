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Происшествия

В ГАИ прокомментировали жуткую аварию у Ахунского переезда

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В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП, случившееся вечером в субботу, 28 сентября, вблизи Ахунского переезда в Пензе.

Предварительно установлено, что в 21:26 напротив дома № 5 на улице Кордон Сурка 31-летний водитель «Лады-Гранты» сбил женщину. От удара ее отбросило на проезжавший мимо автомобиль Honda Freed Spike, которым управлял 40-летний мужчина.

«В результате происшествия женщина скончалась на месте, ее личность сейчас устанавливается. По данному факту проводится проверка», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Очевидцы утверждают, что перед ДТП видели пенсионерку, шедшую по дороге в темноте.

В тот же вечер в Сети появилась запись момента аварии, по которой можно понять, что женщине оторвало голову.

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Источник — фото группы «Пенза Новости»
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