В ГАИ прокомментировали жуткую аварию у Ахунского переезда

30.09.2024 | 18:01

В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП, случившееся вечером в субботу, 28 сентября, вблизи Ахунского переезда в Пензе.

Предварительно установлено, что в 21:26 напротив дома № 5 на улице Кордон Сурка 31-летний водитель «Лады-Гранты» сбил женщину. От удара ее отбросило на проезжавший мимо автомобиль Honda Freed Spike, которым управлял 40-летний мужчина.

«В результате происшествия женщина скончалась на месте, ее личность сейчас устанавливается. По данному факту проводится проверка», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Очевидцы утверждают, что перед ДТП видели пенсионерку, шедшую по дороге в темноте.

В тот же вечер в Сети появилась запись момента аварии, по которой можно понять, что женщине оторвало голову.