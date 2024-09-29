Опубликован момент ДТП, где пешеходу оторвало голову

В Сети появилось видео момента ДТП рядом с Ахунским переездом, в результате которого пенсионерке оторвало голову.
Авария произошла в 21:26 в субботу, 28 сентября.
На кадрах видно, что женщина стояла посреди неосвещенной дороги. Водитель сбил ее и проехал еще несколько десятков метров до полной остановки. Пенсионерка погибла моментально: по соседней полосе прокатилась отделившаяся голова.
Ранее очевидцы выложили в Сеть последствия аварии: лежавшую на дороге часть тела и машину сотрудников Госавтоинспекции, работавших на месте.
До трагедии другие водители видели женщину, шедшую по дороге в темноте.
Информация уточняется.
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