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Происшествия

Опубликован момент ДТП, где пешеходу оторвало голову

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В Сети появилось видео момента ДТП рядом с Ахунским переездом, в результате которого пенсионерке оторвало голову.

Авария произошла в 21:26 в субботу, 28 сентября.

На кадрах видно, что женщина стояла посреди неосвещенной дороги. Водитель сбил ее и проехал еще несколько десятков метров до полной остановки. Пенсионерка погибла моментально: по соседней полосе прокатилась отделившаяся голова.

Опубликован момент ДТП, где пешеходу оторвало голову

Ранее очевидцы выложили в Сеть последствия аварии: лежавшую на дороге часть тела и машину сотрудников Госавтоинспекции, работавших на месте.

До трагедии другие водители видели женщину, шедшую по дороге в темноте.

Информация уточняется.

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Источник — видео и фото группы «ЧП Пенза»
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