Опубликован момент ДТП, где пешеходу оторвало голову

29.09.2024 | 19:25

В Сети появилось видео момента ДТП рядом с Ахунским переездом, в результате которого пенсионерке оторвало голову.

Авария произошла в 21:26 в субботу, 28 сентября.

На кадрах видно, что женщина стояла посреди неосвещенной дороги. Водитель сбил ее и проехал еще несколько десятков метров до полной остановки. Пенсионерка погибла моментально: по соседней полосе прокатилась отделившаяся голова.

Ранее очевидцы выложили в Сеть последствия аварии: лежавшую на дороге часть тела и машину сотрудников Госавтоинспекции, работавших на месте.

До трагедии другие водители видели женщину, шедшую по дороге в темноте.

Информация уточняется.