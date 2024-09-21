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Происшествия

В Пензе оцепили остановку общественного транспорта

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В субботу, 21 сентября, пензенским полицейским в очередной раз пришлось выезжать по сигналу, поступившему от бдительных жителей областного центра.

«В Пензе оцепили остановку «Ул. 8 Марта», - появилось сообщение в городской группе соцсети «ВКонтакте».

В Пензе оцепили остановку общественного транспорта

По словам очевидца, на место приехали кинологи.

«Вероятно, кто-то забыл сумку», - предположил он.

Версия оказалась верной. В правоохранительных органах сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что тревогу действительно вызвала стала чья-то ручная кладь.

В Пензе забытые или утерянные вещи нередко становятся причиной вызова правоохранителей.

В марте на остановке общественного транспорта на улице Суворова в Пензе прохожие увидели подозрительный пакет и сообщили о нем в правоохранительные органы. Когда кинологи по прибытии начали осмотр, к остановке подошла пожилая женщина: как оказалось, она забыла здесь имущество.

В апреле перекрывали движение в сторону центра по Измайловскому мосту и в Арбековской Заставе. В первом случае обнаружили бесхозную сумку с одеждой, во втором - рюкзак, найденный на конечной остановке в салоне автобуса № 54.

А 2 сентября на время было перекрыто движение по Большому Сурскому мосту. Проблему создал чемодан, оказавшийся на дороге. Внутри были обычные вещи. По всей видимости, чемодан выпал из машины незаметно для владельца.

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Источник — фото «Пенза новости»
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