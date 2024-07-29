На улице Ульяновской мужчина провалился в котлован теплотрассы

29.07.2024 | 13:03

В субботу, 27 июля, на улице Ульяновской в вырытый ресурсниками котлован теплотрассы упал мужчина на вид 25-30 лет. Это случилось около дома № 18. Выбраться самостоятельно пострадавший не смог.

Сначала сигнал о ЧП поступил в службу обработки экстренных вызовов системы 112, оттуда - в областной пожарно-спасательный центр.

«Спасатели по лестнице спустились в котлован, уложили пострадавшего на спинальный щит и с помощью альпинистского снаряжения извлекли на поверхность, затем передали врачам скорой помощи», - рассказали в пресс-службе ГБУ «ППСЦ».

По факту происшествия прокуратура Октябрьского района Пензы организовала проверку.

«Будет проверено исполнение законодательства об обеспечении безопасности при проведения ремонтных работ на теплотрассе», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Подобные ЧП перестали быть редкостью для Пензы. Так, 30 марта в Цыганском Поселке мужчина утонул в яме, заполненной водой.

Ночью 23 февраля 35-летний житель Пензы упал в котлован с водой на улице Суворова. Пострадавшего пришлось вытаскивать при помощи альпинистского снаряжения, после чего его госпитализировали с травмами. Прокуратура выявила нарушения, допущенные ресурсниками при проведении аварийных работ.