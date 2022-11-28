Криминал

Появилось видео момента задержания главврача больницы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С поличным задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного врача одной из районных больниц Пензенской области. Всего руководитель медицинского учреждения планировал получить незаконным путем от представителей строительной фирмы 2 200 000 рублей.

«О финансовом вознаграждении фигуранты договорились взамен на заключение контракта с этой организацией и дальнейшее беспрепятственное подписание актов выполненных работ, в том числе и тех, которые фактически не будут выполнены со стороны подрядчика. После этого между государственным бюджетным учреждением здравоохранения в лице его главного врача и представителем строительной организации был заключен контракт на проведение строительных работ по ремонту больницы», - сообщил начальник УЭБ и ПК УМВД России по Пензенской области Ренат Алмаев.

Вот только о преступных планах стало известно сотрудникам правоохранительных органов. И все дальнейшие действия злоумышленников проходили уже под наблюдением оперативников.

«Согласно достигнутой договоренности один из взяткодателей передал главному врачу райбольницы взятку, положив по его указанию в салон его служебной автомашины 600 тыс. рублей. Оставшуюся часть незаконного вознаграждения взяткодатели должны были передать ему после выполнения работ по контракту. Непосредственно после передачи денег взяткодатель и взяткополучатель были задержаны сотрудниками полиции», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В итоге в отношении трех человек возбуждено уголовное дело по факту передачи незаконного вознаграждения должностному лицу, а сам главный врач предстанет перед судом по обвинению в коррупции. В содеянном он уже сознался и находится под домашним арестом.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте