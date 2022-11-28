Появилось видео момента задержания главврача больницы

28.11.2022 | 19:20

С поличным задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного врача одной из районных больниц Пензенской области. Всего руководитель медицинского учреждения планировал получить незаконным путем от представителей строительной фирмы 2 200 000 рублей.

«О финансовом вознаграждении фигуранты договорились взамен на заключение контракта с этой организацией и дальнейшее беспрепятственное подписание актов выполненных работ, в том числе и тех, которые фактически не будут выполнены со стороны подрядчика. После этого между государственным бюджетным учреждением здравоохранения в лице его главного врача и представителем строительной организации был заключен контракт на проведение строительных работ по ремонту больницы», - сообщил начальник УЭБ и ПК УМВД России по Пензенской области Ренат Алмаев.

Вот только о преступных планах стало известно сотрудникам правоохранительных органов. И все дальнейшие действия злоумышленников проходили уже под наблюдением оперативников.

«Согласно достигнутой договоренности один из взяткодателей передал главному врачу райбольницы взятку, положив по его указанию в салон его служебной автомашины 600 тыс. рублей. Оставшуюся часть незаконного вознаграждения взяткодатели должны были передать ему после выполнения работ по контракту. Непосредственно после передачи денег взяткодатель и взяткополучатель были задержаны сотрудниками полиции», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В итоге в отношении трех человек возбуждено уголовное дело по факту передачи незаконного вознаграждения должностному лицу, а сам главный врач предстанет перед судом по обвинению в коррупции. В содеянном он уже сознался и находится под домашним арестом.