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Происшествия

Над соседней с Пензенской областью сбили беспилотник

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В ночь на вторник, 14 ноября, ВСУ попытались атаковать дронами сразу несколько регионов России, в том числе соседний с Пензенской областью.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Московской, Тамбовской и Брянской областей», - пояснили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Это не первый раз, когда соседние с Пензенской областью регионы пытаются атаковать дронами. Так, в октябре сообщалось об обнаруженных обломках беспилотника в Балаковском районе Саратовской области.

Также неопознанные летательные объекты над Саратовской областью сбивали в декабре 2022 года.

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Источник — видео Mash
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