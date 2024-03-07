Прокуратура отреагировала на массовую госпитализацию боксеров

07.03.2024 | 10:30

В Пензе прокуратура Железнодорожного района начала проверку исполнения федерального законодательства в деятельности ООО «Сосновый лес» в связи с массовой госпитализацией подростков из гостиничного комплекса «Вавеллит».

Дети прибыли в Пензенскую область из различных регионов страны для участия в первенстве Приволжского федерального округа по боксу.

«Данные лица проживали на территории спортивно-оздоровительного комплекса с 4 марта. По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», - сообщила заместитель прокурора Железнодорожного района г. Пензы Юлия Лаврова.

Также в ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства при организации соревнований общественной организацией «Федерация бокса Пензенской области», уточнили в прокуратуре.

Соревнования стартовали 5 марта. Они проходят в манеже училища олимпийского резерва. В течение трех дней 180 сильнейших боксеров округа в возрасте от 15 до 16 лет должны были показывать свое мастерство на ринге.

Иногородние ребята, а также тренеры и судьи соревнований заселились в гостиничный комплекс в Ахунах. Прямо оттуда 11 подростков попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию, сообщает Mash.