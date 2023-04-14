В Заводском районе ранний прохожий провалился в колодец

14.04.2023 | 13:11

Ранним утром в пятницу, 14 апреля, в Пензе произошел инцидент, участником которого стал прохожий.

В 6:20 в пожарно-спасательный центр поступило сообщения из центра обработки экстренных вызовов системы 112: в Заводском районе в колодец теплотрассы провалился мужчина.

Люк оказался открытым у дома № 37 на улице Леонова. Не заметив ловушки, горожанин упал в него. Может, человек и сумел бы выбраться, но нога его оказалась зажата.

«Спасатели, прибыв по указанному адресу, деблокировали ногу пострадавшего, извлекли его из колодца и передали бригаде скорой помощи», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

В Пензе открытые колодцы представляют опасность и для людей, и для животных. В конце марта сотрудники центра спасли собаку, которая провалилась под землю у дома № 75д на проспекте Победы. Неравнодушный прохожий не смог самостоятельно вытащить пса и обратился за помощью к спасателям.