В Засечном мужчина провалился в открытый колодец

10.10.2023 | 09:46

Утром во вторник, 10 октября, в селе Засечном Пензенского района пожилой мужчина провалился в бетонный колодец.

Об этом в 7:50 в Пензенский пожарно-спасательный центр сообщил очевидец. Он рассказал, что ловушка находится в районе дома № 12 на улице Алой. Человек, угодивший в нее, оказался на трехметровой глубине.

Сам пострадавший не смог выбраться из западни и стал кричать, призывая на помощь.

«Спасатели, прибыв по указанному адресу, с использованием лестницы подняли мужчину на поверхность и передали бригаде скорой помощи», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Это не первый случай, когда пензенцы падают в колодцы с открытыми люками. 14 апреля на улице Леонова ранний прохожий провалился в теплотрассу. У него оказалась зажата нога. Прибывшие к месту происшествия сотрудники центра деблокировали ногу пострадавшего, достали его из колодца и передали бригаде скорой помощи.