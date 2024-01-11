Автокатастрофа на М-5: в минивэне находились граждане Узбекистана

11.01.2024 | 09:43

В микроавтобусе JAC M3, попавшем в ДТП в Нижнеломовском районе, находились граждане Узбекистана. Об этом сообщил Нижнеломовский межрайонный прокурор Андрей Ярош.

Ярош и заместитель прокурора Пензенской области Евгений Новиков выехали на место ДТП для выяснения причин случившегося, контроля за действиями правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб.

Авария произошла в 2:10 на 504-м километре федеральной трассы М-5. Столкнулись микроавтобус JAC M3 с иностранными номерами и большегруз Volvo с пензенскими регистрационными знаками. Минивэном управлял 42-летний водитель, фурой - 32-летний шофер.

По данным УГИБДД УМВД России по Пензенской области, минивэн выехал на полосу встречного движения.

В результате семь человек, включая водителя, погибли сразу, до приезда скорой помощи, еще двое пострадали, их доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).