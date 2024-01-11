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Происшествия

На место смертельного ДТП на М-5 выехали прокуроры

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Выяснение обстоятельств автокатастрофы, произошедшей в ночь на четверг, 11 января, в Пензенской области, взяла на контроль прокуратура.

ДТП произошло в 3:00 в районе села Федоровка Нижнеломовского района. На 504-м километре федеральной автомагистрали М-5 «Урал» столкнулись большегруз Volvo с прицепом с пензенскими регистрационными знаками и микроавтобус JAC M3 с иностранными номерами.

По предварительной информации, водитель минивэна выехал на встречную полосу.

7 человек, находившихся в этом автомобиле, погибли, 2 - пострадали.

«На место происшествия для выяснения причин произошедшего и контроля за действиями правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выехали заместитель прокурора региона Евгений Новиков и Нижнеломовский межрайонный прокурор Андрей Ярош», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото УГИБДД областного УМВД
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