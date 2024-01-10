На месте пожара на Шуисте найден погибший

10.01.2024 | 16:03

В Пензе на месте пожара в частном доме в 3-м Колхозном проезде обнаружен труп. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России после обследования строения.

Личность погибшего устанавливается.

Возгорание в частном секторе на Шуисте случилось в среду, 10 января. Сигнал о ЧП поступил в 13:37.

Когда пожарные (32 человека) прибыли по адресу, пылала вся кровля дома площадью 120 кв. м. В 14:05 возгорание было локализовано.

Вечером во вторник, 9 января, на стройке на улице Побочинской в Дальнем Арбекове вспыхнули бытовки, где жили рабочие. Огонь прошелся по площади в 300 кв. м. После ликвидации пожара при разборе конструкций обнаружили двух погибших.