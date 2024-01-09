При пожаре на стройке в Арбекове погибли два человека

09.01.2024 | 21:21

Пожар на улице Побочинской в Пензе, случившийся вечером во вторник, 9 января, оказался смертельным. Он унес жизни двух человек.

Сигнал о возгорании на стройке в Дальнем Арбекове поступил в МЧС в 17:36. Огонь охватил бытовки, в которых жили рабочие, и занял площадь в 300 кв. м.

Около 20:00 стало известно, что пожар ликвидирован, начался разбор конструкций. В завалах обнаружили тела двух человек. Их личности сейчас устанавливаются.

«На месте работают 29 специалистов и 5 единиц техники МЧС России. Проводится проливка», - сообщили в ГУ МЧС РФ по Пензенской области.

Причину пожара определит проверка.