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Происшествия

При пожаре на стройке в Арбекове погибли два человека

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Пожар на улице Побочинской в Пензе, случившийся вечером во вторник, 9 января, оказался смертельным. Он унес жизни двух человек.

Сигнал о возгорании на стройке в Дальнем Арбекове поступил в МЧС в 17:36. Огонь охватил бытовки, в которых жили рабочие, и занял площадь в 300 кв. м.

При пожаре на стройке в Арбекове погибли два человека

Около 20:00 стало известно, что пожар ликвидирован, начался разбор конструкций. В завалах обнаружили тела двух человек. Их личности сейчас устанавливаются.

«На месте работают 29 специалистов и 5 единиц техники МЧС России. Проводится проливка», - сообщили в ГУ МЧС РФ по Пензенской области.

Причину пожара определит проверка.

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Источник — видео областного ГУ МЧС РФ
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