В службе спасения рассказали подробности ЧП в Нижней Елюзани

В службе спасения Городищенского района рассказали подробности происшествия, случившегося вечером в среду, 6 декабря. Ранее о нем в Telegram-канале сообщил очевидец.
В 21:53 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что на 717-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» горит автомобиль.
На место происшествия выехали сотрудники 52-й пожарно-спасательной части, скорой помощи и полиции.
Как и предположили участники обсуждения ЧП в Сети, у грузового автомобиля МАЗ загорелось колесо.
«Водитель, житель Чеченской Республики, не пострадал», - говорится в посте, размещенном на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Причины пожара устанавливают сотрудники отдела надзорной деятельности.
5 июля в селе Нижняя Елюзань Городищенского района на трассе М-5 сгорел тягач марки Scania. Огонь охватил кабину большегруза. Никто из людей не пострадал.
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