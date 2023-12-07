В службе спасения рассказали подробности ЧП в Нижней Елюзани

07.12.2023 | 09:20

В службе спасения Городищенского района рассказали подробности происшествия, случившегося вечером в среду, 6 декабря. Ранее о нем в Telegram-канале сообщил очевидец.

В 21:53 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что на 717-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» горит автомобиль.

На место происшествия выехали сотрудники 52-й пожарно-спасательной части, скорой помощи и полиции.

Как и предположили участники обсуждения ЧП в Сети, у грузового автомобиля МАЗ загорелось колесо.

«Водитель, житель Чеченской Республики, не пострадал», - говорится в посте, размещенном на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Причины пожара устанавливают сотрудники отдела надзорной деятельности.

5 июля в селе Нижняя Елюзань Городищенского района на трассе М-5 сгорел тягач марки Scania. Огонь охватил кабину большегруза. Никто из людей не пострадал.